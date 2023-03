Doe je handschoenen maar aan en zet je muts op: Stadsharmonie Enschede geeft uniek concert op het ijs

Na een fusie tussen het Muziekkorps der v.m. Schutterij en de Koninklijke Enschedese Leo Harmonie ontstaat in 2020 Stadsharmonie Enschede. Een rijke historie met elk haar eigen tradities. Maar een fusie was nodig, volgens Bosman. „Het ledental begon aardig terug te dringen. Nu willen we met de Stadsharmonie moderne frisse muziek maken. Het is een gezellige club met een fijne ongedwongen sfeer. Het is een mix tussen jong en oud.”

Grease, Sweet Caroline of Happy van Pharrell

Het unieke idee voor een concert op het ijs komt uit de koker van de vader van Inger Bosman, voorzitter Kees Bosman. „Hij probeert altijd zo innovatief mogelijk nieuwe plannen en samenwerkingen te bedenken. Het is altijd wat nieuws met hem.” Er wordt in het midden van de ijshal in de bak een ruimte vrij gemaakt voor de muzikanten om het concert te geven. Het concert is tijdens de zogenoemde family fun-dag. Tijdens deze middag is het mogelijk om vrij te schaatsen en met verschillende attributen het ijs op te gaan. De Stadsharmonie heeft ingespeeld op het feit dat het een winterse sfeer heeft. „We spelen muziek waar goed op te dansen en schaatsen is. Filmmuziek van bijvoorbeeld Grease en vrolijke nummers zoals Happy van Pharrell Williams en Sweet Caroline.”

Jonge leden

Het orkest is een mix van jong en oud. Drie jeugdleden van het leerlingenorkest doen ook mee aan het concert in de ijshal, aldus Bosman. „Twee meiden van twaalf en tien jaar oud op de fluit en saxofoon. Daarnaast hebben we nog een jongen van vijftien jaar op het slagwerk. Ze gaan twee liedjes van Suzan en Freek spelen. Verenigingen hebben vaak moeite met leden aantrekken en behouden. Het zijn niet altijd saaie locaties waar een orkest speelt. „Een concert op het ijs geven, wie wil dat nou niet?” meent Bosman. Het blijft mogelijk niet alleen bij een concert op het ijs. „We zijn aan het kijken of we met een circus samen kunnen werken. Heel spannend. We staan voor van alles open en dat maakt het ook zo leuk.”

Stadsharmonie Enschede on Ice is op 19 maart van 14.00 tot circa 16.00 te bezoeken. De entreeprijs is hetzelfde als de reguliere bezoekprijs voor de ijsbaan. De tarieven zijn te vinden op de website van IJsbaan Twente.