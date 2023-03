Doek valt voor een van de laatste oldtimergarages in Nederland: S en S Tuning failliet

Hun naamsbekendheid reikt tot ver over de landsgrenzen. Ze waren nog een van de weinige garages in Nederland die zich toespitst op klassieke wagens. Het doek is gevallen: S en S Tuning is failliet.

Het familiebedrijf had al enige tijd moeite om het hoofd boven water te houden, weet curator Rikkert Hoff van eigenaar Johan Sieverink. De eigenaar is ook persoonlijk failliet verklaard. „Vóór corona lieten de bedrijfsresultaten al te wensen over en dat is later niet veel beter geworden.” De curator schat de schuld op meer dan 4 ton.

Personeel vertrok en de eigenaar had moeite om nieuwe medewerkers te vinden, aldus de curator. „Dat schijnt zelfs op het NOS Journaal te zijn geweest.” Een krediet van het ondernemerssteunpunt ROZ om het bedrijf weer gezond te krijgen, mocht evenmin baten. De eigenaar van de oldtimergarage vroeg uiteindelijk zelf het faillissement aan.

Opmerkelijk is dat het failliete bedrijf op zijn Facebookpagina eind januari van dit jaar meldde dat het per 1 januari al zijn werkzaamheden en personeel had overgedragen aan S2 Classic Cars in Hengelo. ‘U blijft dus de vertrouwde gezichten zien zoals u gewend bent’, aldus de mededeling.

‘Bedankt voor vertrouwen’

S2 Classic Cars is een soortgelijk bedrijf als S en S Tuning, met een eigen werkplaats, plaatwerkerij, vermogenstestbank en showroom. ‘Graag willen wij iedereen bedanken voor het vertrouwen in S en S Tuning en we hopen U te mogen verwelkomen bij S2 Classic Cars.’

Huur van pand is opgezegd

Curator Hoff geeft aan dat hij niet op de hoogte is van de overdracht van werkzaamheden en personeel van S en S Tuning. „Dat is een van de zaken die deel uitmaken van mijn onderzoek.” Het bedrijfspand aan de Industriestraat was geen eigendom. De huur is inmiddels opgezegd, de resterende inventaris wordt geveild of onderhands verkocht. Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel werd de onderneming in 1988 opgericht.