Doodgeschoten man (41) uit Enschede en verdachte Stephan D. waren bekenden van elkaar

Stephan D. (53), verdachte van dodelijke schietpar­tij Enschede, al eerder vervolgd voor wapenbezit

ENSCHEDE - De man die is aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij aan de Oostburgweg in Enschede is de 53-jarige Stephan D. Hij zit in volledige beperkingen en dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat Roy van der Wal. In 2017 is D. al eens vervolgd voor wapenbezit.

