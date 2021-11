Doorbraak in moordzaak Daan Mellée: 38-jarige man opgepakt als verdachte

Mellée werd doodgeschoten, bleek uit onderzoek. De familie zag zijn lichaam nooit meer, dat werd afgeraden, het was te erg verminkt. Het onderzoek verliep daarna moeizaam. Waar zijn familie in het begin zeer hoopvol was, en alle vertrouwen had, veranderde dat in de loop der jaren.



Bij vader Joop Mellée raakte het geduld op, vertelde hij onlangs nog. „Er is teveel tijd geweest om de politie op een dwaalspoor te zetten”, zei hij. En: „Er lag bloed, er waren voetsporen, de hele mikmak. Alles was er. Hoe makkelijk wil je het qua sporen hebben? Hoe kan het in godsnaam dat ze de dader nog niet hebben. Hoe?”



Recentelijk zocht de politie in een vijver in het Wesselerbrinkpark nog naar het moordwapen. Het Openbaar Ministerie liet in juni weten 15.000 euro beloning uit te delen voor de tip die tot het oplossen van de moord zou leiden. Lange tijd leek het niets op te leveren. Tot nu. Al is nog onduidelijk of dat tipgeld tot de doorbraak heeft geleid.