‘Dorpsclub Vogido’ wil in de toekomst meer dan een plek in de middenmoot van de derde klasse

Tafelten­nis: Blauw-Wit niet opgewassen tegen Alexandria’66, grote zege voor Entac

Blauw-Wit heeft de eerste thuiswedstrijd in de tweede divisie met ruime cijfers verloren. Alexandria’66 was veel te sterk voor de Almelose formatie. Entac pakte de koppositie in de derde divisie na een dikke zege bij Stede Broec.

5 februari