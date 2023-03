Drie auto's met elkaar in botsing op Vlierstraat in Enschede

Auto raakt van de weg in Enschede en ramt boom en bestelbus

Een automobilist is vrijdagmorgen van de weg geraakt in Enschede. Hij raakte van de weg, ‘vloog’ over de middenberm, ging toen een stukje tegen het verkeer in, reed een boom omver en botste uiteindelijk tegen een geparkeerde bestelbus. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.