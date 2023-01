Drie generaties boeren op het erf in Enschede: ‘Aan dat kalfje zie je dat het hier goed gaat’

Uit in de regio Decoront­wer­per Joris van Veldhoven keert met musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’ terug naar Twente

Kostuum- en decorwerper Joris van Veldhoven begon zijn carrière in Twente en heeft nu de mysterieuze chocoladefabriek van Willy Wonka in het theater tot leven gebracht. Hij liet zich inspireren door het werk van de surrealistische kunstenaars Salvador Dali en René Magritte. Da’s weer eens wat anders dan Van Katoen en Water in Almelo.

