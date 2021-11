Drie jaar na de moord op Daan is er een doorbraak, en dat doet zijn familie goed: ‘Het was geen leven, zo’

Maandagochtend gebeurde waar de familie van de vermoorde Daan Mellée de afgelopen drie en een half jaar op gehoopt had. In een torenflat aan de Beneluxlaan in Enschede werd de 38-jarige Daniel V. uit Enschede aangehouden, voor betrokkenheid bij de moord op hun zoon en broer. Vooral de politieboodschap maakte veel los. Want, zo werd geschreven, dit was ‘een doorbraak’. „Als je dat na al die tijd zegt, dan moet er wel onomstotelijk bewijs zijn”, reageert Daans moeder. „Dat is fantastisch.”