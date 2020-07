Drie mannen opgepakt in Doetinchem na schietpartij in Enschede

updateENSCHEDE - Aan de Zuidhollandlaan in Enschede is dinsdagmiddag een schietpartij geweest naast de Europaschool. Een man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Drie verdachten zijn na een zoektocht opgepakt in Doetinchem.

Het is nog onduidelijk wat er precies is voorgevallen en wat de aanleiding van de schietpartij is geweest. De straat is met linten afgezet.

Er is in ieder geval één gewonde gevallen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is wat de ernst van zijn verwondingen zijn. Volgens omstanders gaat het om een jongeman, die is neergeschoten door een andere man.

De dader is aanvankelijk te voet gevlucht van de plek van de schietpartij, maar is er daarna vandoor gegaan in een auto. De politie deed een oproep uit te kijken naar die zwarte Citroën. De auto is een klein uur later, rond 17.00 uur, aangetroffen in Doetinchem.

Arrestaties na zoektocht naar auto

Er zaten drie personen in de zwarte Citroën. Die zijn alledrie opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij.

Volledig scherm Po.itie en ambulance aan de Zuidhollandlaan © Dennis Bakker / News United