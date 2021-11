‘Drie schoten gelost bij winkelcentrum in Enschede na verkeersruzie’; verdachte aangehouden door politie

Waarom is boulderen in Enschede helemaal hip? ‘Het is een heel leuk alterna­tief voor de sport­school’

ENSCHEDE - Wandklimmen zonder touw is het. Herman Engbers is fan van het eerste uur en opende tien jaar geleden zijn Cube Bouldergym in de Performance Factory. „Iets gevaarlijks bouwen we hier niet, wel iets engs.”

21 november