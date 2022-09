Drillrapper legt zich neer bij celstraf en tbs voor neersteken van Quin uit Enschede

Wijkagent Mark Elferink over onrustig Redempto­ris­ten­park: ’Mensen zijn geen baas meer in eigen huis’

GLANERBRUG - Onlangs werd op last van burgemeester Roelof Bleker een woning op het Redemptoristenpark gesloten, omdat er in harddrugs werd gehandeld. Ook werd al lange tijd overlast veroorzaakt. Volgens wijkagent Mark Elferink is het wijkje een hotspot van criminaliteit en overlast.

28 augustus