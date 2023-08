Drugspand in Glanerbrug voor drie maanden op slot

Nergens in Overijssel relatief meer wietkweke­rij­en ontdekt na stroomdief­stal dan in Enschede

In Enschede zijn vorig jaar 54 wietkwekerijen opgerold na elektriciteitsdiefstal. Nergens anders in Overijssel gebeurde dat zo vaak. Ten opzichte van 2020 is het aantal opgerolde kwekerijen gedaald, want toen gebeurde dat 91 keer.