Drugsverslaafd of psychisch in de knel? ROC van Twente gaat verder met hulpverleners op school

De mythevor­ming rond FC Twente - Fiorentina: over opnaaien, messentrek­kers en wraak

ENSCHEDE - Het gaat om de reputatie. De eer. Een echte hooligan gaat niet op de vlucht als een meisje. Die knokt terug. Maar ja, als ze met messen op je afkomen... Natuurlijk heeft dat consequenties als Fiorentina morgen tegen FC Twente speelt. Maar wat is mythe, en wat is waarheid? Over opnaaien, messentrekkers en wraak.

24 augustus