Dubbeldorp valt dubbel in de prijzen met sleutel én steek onder water: ‘In Langeveen sta jij niet op de prinsenwagen‚ maar loop je ernaast’

nieuwsupdate Jammer dat je geen schimmel kunt eten, anders was het energiepro­bleem snel opgelost - en andere verhalen uit Enschede

ENSCHEDE - Ventileren? Als je energierekening 900 euro in de maand is, zet je geen raampje open. Ook al helpt dat nog zo goed tegen de schimmel. Vanuit een verwarmd corporatiekantoor de bewoners van het Varvik over hun rottende woning adviseren, dat landt niet zo goed denk ik.

28 januari