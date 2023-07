Duitse bank neemt maatregelen tegen plofkrakers: alle biljetten onder de inkt na een ontploffing

En weer wordt het spannend voor De Kappen in Haaksber­gen: ‘Wat niet kan, dat kan niet’

Is er eindelijk rust en lacht de toekomst De Kappen voorzichtig toe, wordt het wéér heel spannend. Woensdag beslist de gemeenteraad over de toekomstige huiskamer van Haaksbergen. Maar wat is er eigenlijk aan de hand? Jan Eijsink, de bestuursvoorzitter die het schip weer aan het varen kreeg, vertelt.