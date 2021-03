Duitse grensregio’s krijgen voorrang bij vaccineren: ‘meer coronagevallen door grensverkeer’

GRONAU - Verschillende grensgebieden in Duitsland, waaronder de aan Twente en Achterhoek grenzende Kreis Borken, maken zich zorgen over een stijgend aantal coronagevallen. Ze wijten dat aan hun ligging aan de grens.

De deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen is gevraagd om versneld te kunnen vaccineren. Aan die oproep is direct gehoor gegeven, door onder meer aan Kreis Borken een extra levering vaccins in het vooruitzicht te stellen.

Stijgende coronacijfers in grensgebied

Het aantal besmettingen direct aan de Nederlandse grens is al geruime tijd beduidend hoger dan landinwaarts in Noordrijn-Westfalen. In Borken, grofweg het grensgebied tussen Losser en Dinxperlo, zijn in de laatste zeven dagen bijna 80 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. Het weekcijfer schommelt daar al weken rond dat getal.

Voor eventuele versoepelingen in detailhandel en horeca mogelijk zijn, zal het cijfer stabiel onder de 50 moeten liggen. In Münster lag het weekcijfer enige tijd zelfs onder de 20, maar is het aantal besmettingen inmiddels weer gestegen naar ruim 47 per 100.000 inwoners in zeven dagen. Ter vergelijking: in de regio Twente ligt hetzelfde weekcijfer nog rond de 150.

Grensverkeer oorzaak stijging

De regiobesturen wijten hun slechte situatie aan het grensverkeer. Omdat het aantal coronagevallen in Nederlandse en Belgische grensgebieden beduidend hoger is, zo schreven zij gisteren in een brandbrief aan de deelstaatregering, stijgen de cijfers ook aan de Duitse kant van de grens.

Vanaf het begin van de coronacrisis is de inzet van deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Nederlandse overheid altijd geweest om de grens open te houden voor - noodzakelijk - grensverkeer. Borken en andere regio’s zouden een ‘immuniteitsbuffer’ willen opbouwen door versneld te vaccineren.

EU zorgt voor extra vaccins

Kreis Borken heeft donderdagmiddag van de deelstaatregering het nieuws ontvangen dat er extra coronavaccins onderweg zijn. Vanuit de Europese Unie komen 4 miljoen doses van het BioNTech-Pfizer-vaccin beschikbaar voor brandhaarden en grensregio’s.

Het aandeel van deelstaat Noordrijn-Westfalen - de aantallen zijn niet bekend - is bestemd voor de regio’s die direct aan de Nederlandse en Belgische grens liggen. De extra vaccins komen nog deze maand.

Overigens maakte gezondheidsminister Hugo de Jonge dinsdag via Twitter bekend dat Nederland aanspraak kan maken op 169.000 vaccins uit dezelfde EU-regeling voor coronabrandhaarden. Hij heeft niet gezegd waar deze vaccins worden ingezet.