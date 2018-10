Duitse junk op de vlucht springt in auto Enschedees gezin, OM eist celstraf

ALMELO/ENSCHEDE - Het was een traumatische ervaring voor een Enschedees stel en hun jonge dochter. Als ze op 24 januari dit jaar door de van Heek parkeergarage rijden, op weg naar de uitgang, wordt het achterportier van hun auto opengetrokken en springt een man achterin. Het is de 31-jarige Duitse junk Dimitri N. uit Münster. Hij is net betrapt bij een winkeldiefstal en wil maar één ding, uit handen te blijven van zijn achtervolgers. Ver komt hij niet, vader, moeder en dochter verlaten de auto en de Duitser wordt aangehouden.

"Op de beelden ziet het er allemaal heel kalm uit", aldus officier van justitie Juliette Blanco, "maar u hoort niet het gegil van de moeder en haar dochter." Blanco eist 2 jaar waarvan 459 dagen voorwaardelijk voor een poging tot dwang en een diefstal met geweld; Dimitri N. stak tijdens zijn vlucht een voorbijganger die hem onderuit haalde met een naald. Met die naald bedreigde hij ook het meisje dat achterin zat.

Angst voor besmetting

"Ik ben die winkel uitgelopen en zag dat ze achter me aangingen. Die man pakte me bij mijn voeten en ik viel. Ik vertelde hem dat ik wilde zitten en zou wachten op de politie, maar de man ging bovenop me liggen. Toen raakte ik in paniek en hebt die man met de Spritze gewond", verklaarde N. voor de rechtbank donderdagmiddag. De man die door N. gestoken werd lag nachtenlang wakker, bang dat hij besmet was met een ziekte. Onderzoek heeft niets opgeleverd.

Junk

Dimitri D. is al jaren verslaafd. In zijn geboorteland heeft hij inmiddels een flink strafblad opgebouwd. Hij zit bijna 10 maanden in voorarrest en heeft die tijd gebruikt om iets te doen aan zijn verslaving. Volgens de reclassering heeft hij nog wel behandeling nodig om te voorkomen dat hij terugvalt. In Nederland kan dat niet, de taalbarrière staat dat in de weg. De reclassering heeft geregeld dat de man over twee weken terecht kan in een Duitse kliniek. "Ik heb ontzettend veel spijt en wil er alles aan doen om mijn leven te verbeteren."

Schadevergoeding

De vader, moeder en hun dochtertje zijn flink geschrokken. Ze willen hun emotionele schade vergoed zien. Het meisje is sinds het voorval angstig, ze durft niet meer in de auto als de deuren niet op slot zijn. Ze wil ook de gordel niet meer om, het is te traumatisch voor haar. De gordel wilde niet los toen ze de auto wilde uitvluchten. Met de 500 euro die de vader namens het meisje vroeg willen ze een paar dagen weg. "We willen haar graag een paar dagen meenemen om haar iets leuks te laten beleven."