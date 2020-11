Duitse man koelbloedig beroofd na ‘date’ in Enschede: ‘Hij stond ineens voor mijn deur’

Toch op vakantie naar Curaçao? Twentse reisorgani­sa­tie ziet ‘vakantie­schaam­te’

20 november ENSCHEDE - Aruba, Bonaire en Curaçao; het zijn zo’n beetje de enige landen waarvoor het reisadvies niet rood of oranje is. Maar dat het mag, wil nog niet zeggen dat mensen ook echt gaan, merkt de Twentse reisorganisatie ABC Travel. „Er is vakantieschaamte.”