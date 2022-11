Duitse nationalisatie Gazprom bittere pil voor Twentse gemeenten: ‘Minister moet ons compenseren’

Mercury Café voor lhbti+’ers met een verstande­lij­ke beperking: ‘Iedereen moet samen feest kunnen vieren’

ENSCHEDE - Het Mercury Café bestaat deze week tien jaar. Een veilige plek voor LHBTI+’ers met een verstandelijke beperking/autisme om in alle rust en regelmaat nieuwe vriendschappen te maken, of zelfs relaties aan te gaan. „Dit is mijn favoriete café, zonder Mercury café heb ik niks meer”, vertelt Anouk, een van de bezoekers.

10 november