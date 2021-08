Duitsland ziet Nederland niet meer als hoogrisicogebied en is weer toegankelijk

Reizigers die tien dagen voor binnenkomst in Duitsland in een hoogrisicogebied verblijven, moeten zich nu nog verplicht online aanmelden (www.einreiseanmeldung.de) en een bewijs daarvan kunnen tonen. Wie niet volledig is gevaccineerd of genezen van Covid-19 moet ook tien dagen in quarantaine (kan na vijf dagen worden opgeheven met een negatieve test). Die quarantaineplicht vervalt vanaf zondag.