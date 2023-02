Duizenden bellers hoorden de stem van Janny (71) uit Hengelo: ‘Anoniem spuien kan heel bevrijdend zijn’

Ze is er klaar voor, Janny (71) uit Hengelo. Vanmiddag hangt ze vier uur achtereen aan de lijn. Met wie? Dat weet ze voorafgaand nooit. Waarover? Alles is bespreekbaar. Daarom vraagt het werk als vrijwilliger bij de Luisterlijn om flexibiliteit. Koetjes en kalfjes wisselen zich zomaar af met een zee van tranen. En ook in de nachtelijke uren gaan diensten ‘gewoon’ door.

Met haar handen om een kop koffie geklemd, stelt Janny zich voor. Ze noemt haar achternaam, maar vraagt deze achterwege te laten in het verhaal. Bij de Luisterlijn staat anonimiteit hoog in het vaandel. Zodat bellers in alle vrijheid kunnen spreken, en vrijwilligers het werk achter zich kunnen laten zodra hun telefoondienst ten einde komt. De Luisterlijn wil voorkomen dat medewerkers ‘verrast’ worden met een beller in hun inbox. Of op de stoep.