Duizenden euro’s schade aan kerstversiering, vandalen zorgen voor frustratie bij centrumondernemers in Losser

Wie is de nieuwe stadsprins van Boeskool­stad? Ontrafel het geheim tijdens wandeling bij kaarslicht

OLDENZAAL – Het is het grootste geheim van Oldenzaal: wie is de uitverkorene? Speur mee naar de naam van de nieuwe stadsprins. De oplossing is te vinden tijdens deze stadswandeling bij kaarslicht rond de Oale Grieze.

2 januari