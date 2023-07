Duizenden FC Twente-fans klaar voor nieuw seizoen, spelers zingen tijdens open dag: ‘Joshua moet blijven oh-oh-oh-oh-ooh’

Het asfalt is verstopt. Monumenta­le villa in hartje Haaksber­gen is weer een ouderwets plaatje

‘Oordeel niet voordat u het eindresultaat ziet’. Dat had de eigenaar van villa Jordaan in het winkelhart van Haaksbergen maar groot op de bordjes in haar tuin gezet. Het was dan ook géén gezicht: brede asfaltstroken rond een van de markantste villa’s van het dorp.