Duizenden handtekeningen voor openhouden ijsbaan, aanbieders op hun wenken bediend

Vinkenvleugel komt met een dik pak papier de raadszaal van Enschede binnenlopen, met twee andere mannen en twee kinderen. Alle vijf schaatsers. Hij krijgt de kans om het dikke pak papier aan de gemeenteraad aan te bieden. Het zijn de handtekeningen van 5522 mensen die net als hij vinden dat de noodlijdende ijsbaan open moet blijven, nu de exploitant er mee stopt.

Joy Beune

Vinkenvleugel schetst het belang van de ijsbaan onder meer door de Bornse Joy Beune op het WK van afgelopen weekend in herinnering te brengen. Zij trainde in Enschede en was wellicht niet zo ver gekomen als die ijsbaan er niet was geweest.

De vijf schaatsers werden op hun wenken bediend. De gemeenteraad heeft er 131.000 euro voor over, bovenop het geld dat de gemeente al had toegezegd. En bovenop de bijdrage van 3,5 ton van negen andere gemeenten in Twente. Dat was eerder al toegezegd, maar moest nog officieel worden besloten.

Die negen Twentse gemeenten die een euro per inwoner hebben toegezegd, doen dat om de ijsbaan een jaar open te houden. In dat jaar moet duidelijk worden hoe het verder moet. „Het gaat om incidenteel geld. Het is niet vanzelfsprekend dat we dat structureel doen. Op de lange termijn moeten we op voorhand niks verwachten”, aldus wethouder Niels van den Berg.

Na dat jaar

Die lange termijn is juist wat de aanbieders van de petitie ook graag veiliggesteld zien. Zij vragen om een structurele oplossing. Niet alleen een vraag aan de Enschedese politiek, maar aan die van alle andere Twentse gemeenten.

Volgende week bieden ze de handtekeningen aan aan de Hengelose politiek. De schaatsverenigingen van Hengelo zijn grootverbruikers van de ijsbaan.

Jaarlijks komen er ongeveer 80.000 recreatieve schaatsers, 20.000 schoolschaatsers, 1.400 clubschaatsers en 400 ijshockeyers en ijsdansers uit heel Twente naar de ijsbaan. Volgens de ondertekenaar van de petitie en de politiek in Enschede is dat reden genoeg om alles op alles te zetten om de ijsbaan open te houden.