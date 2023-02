Een collectesoap, online-opnaaiers, zwieren met een rolstoel en dan ook nog eens te weinig gelovigen in Almelo

nieuwsupdateALMELO - Als er om acht uur ’s avonds in het donker iemand komt collecteren, en het kan alleen met een pinpas. Of met een QR code. Of je moet maandelijks betalen. Zou u dat doen? Opeens was het collecteren weer in het nieuws deze week. Waren die jongens van de Zonnebloem neppers? Eerst wel en later niet. De grote vraag die achterbleef na de collectesoap was of dat we daar niet gewoon mee op moeten houden. Met collecteren aan de deur. Dit en meer in de nieuwsupdate van deze week.

Eerst iets heel korts. Ico Jongerden, klimaatactivist/klimaatrebel was bij de blokkeeractie op de A12 bij Den Haag zat een tijdje vast. Met honderden anderen. Het was niet prettig nee, maar hij vindt dat ondanks alles zijn punt is gemaakt. Dat het anders moet. De man en zijn volgers hebben natuurlijk gelijk. Maar we zijn er blijkbaar nog niet klaar voor.

Belazerd of niet?

Maar dan iets anders, de collecte van de Zonnebloem. Er was veel gedoe over. En terecht, want tegenwoordig moet je goed moet opletten of je niet belazerd wordt. Waarom zou je die lui vertrouwen aan de deur? Pasjes, legitimaties en ander spul rollen zo uit de printer. En op de gladde praatjes dat we de wereld moeten redden (wat natuurlijk klopt als een collectebus) kun je niet per se vertrouwen. Zeker niet 's avonds in het halfduister voor je deur. Heb ik zelf ook. Iedereen die aanbelt kan een knaak krijgen. Oh, kan dat niet? Jammer dan. Doei.

Voor wie het is ontgaan. In enkele wijken ontstond onrust toen ’s avonds jongelui aanbelden. Van de Zonnebloem. Pasje om de nek. Ze kwamen collecteren. Maar de wijkhoofden van de Zonnebloem wisten van niks en tipten ons dat er bedriegers op pad waren. Heel verhaal. Affijn, het bleken geen collectanten, maar ‘wervers’, wat dat ook moge zijn. De wijkhoofden waren niet geïnformeerd door het hoofdkantoor. De jongens waren ingehuurd door een speciaal bureau. Daar krijgen ze geld voor. Hoop gedoe in de krant. Met dit stukkie erbij hebben we er vier keer plezier van gehad. Hoe krijgen jullie toch steeds de krant vol, horen we vaak. Nou, deze week viel het mee.

Droevige materie

Maar het is droevige materie. Veel mensen ergeren zich bont en blauw aan dat ongevraagde bezoek. Energiemaatschappijen hebben daar ook een handje van. Je ziet ze voor je staan met hun iPad en weet al gelijk hoe laat het is. Dertig seconden geef ik ze altijd om mij te overtuigen. Het blijkt altijd te weinig. Ze komen vaak op momenten dat je net ff rustig zit. Die collecte jongens zijn binnen het genre nog het sympathiekst. Maar ja, een knaak geven kan niet meer. Het moet meestal digitaal.

Uit goedertierenheid wil je nog wel eens meedoen. Maar altijd is er het ongemakkelijke gevoel, dat je privé-gegevens afgeeft aan iemand die je niet kent. En dat knaagt steeds vaker. Niet alleen bij mij maar bij heel veel mensen. Het is geen toeval dat de beveiligingscamera's en filmende deurbellen zo populair zijn. Mensen vertrouwen het niet meer. Heel begrijpelijk. Misschien moeten we daarom maar maar met collecteren ophouden. Tot er weer wat vertrouwen in de wereld is. Hoe het wel moet? Geen idee, maar 's avonds mensen lastig vallen, lijkt me ook geen houdbaar concept.

Joodse muur herrijst

Naast deze soap was er divers ander nieuws. De gesneuvelde joodse muur rond het kerkhof aan de Boddenstraat wordt herbouwd in dezelfde stijl. Veel meer dan dat valt er ook niet over te zeggen eigenlijk. Er brak een deel van een treurwilg af en die nam de poort mee. Is alweer een tijdje geleden.

Volledig scherm Nieuw te bouwen zwembad Het Sportpark. © © Slangen en Koenis Architecten

Zwembad in beeld

Verder waren er wat impressies van het nieuwe zwembad. Dat komt deels op de plek van het huidige zwembad Het Sportpark. En ik weet niet of dat door de versobering komt, maar de buitenkant ziet er niet bepaald aantrekkelijk uit. Kan daar geen stijlvolle gevelbekleding op? Het ziet er tamelijk dozerig en onaf uit. Misschien bedenken ze daar nog wat voor. Een beetje allure in Almelo kan toch ook geen kwaad. Dat moet met een paar muisclicks toch zo geregeld zijn? We moeten er wel 40 jaar tegenaan kijken hè.

Schommelen op wielen

In de wijk Nijrees is een speeltuin opgeknapt zodat je er ook met een rolstoel plezier kunt beleven. Soms is er ook gewoon goed nieuws. De zevenjarige rolstoeler Ira en zijn ouders hebben het aangezwengeld. En nu is het klaar. Er komen nog drie van die aangepaste speelplekken in Almelo. Prima idee.

Online opruien? Mag niet.

De gemeente Almelo heeft wat regels ingevoerd waarmee online-raddraaiers en opnaaiers de knoet kunnen krijgen. Het staat in een lokaal setje regels, de APV (zelf ff googlen). Je mag niet oproepen om het gemeentehuis in de fik te steken. Ik noem maar wat. Het was even de vraag of zo'n verbod wel kan. Van de minister - en dat is het nieuws - mag het. Eigenlijk weet ze zelf ook niet zo goed wat ze met de online-opnaaiers aan moet, maar laten we het maar proberen. Zoiets. Almelo succes.

Kerknieuws dan. De sluitingsgolf krijgter een nieuw hoofdstuk erbij. De Pniëlkerk, Bleekkerk en wijkgemeente NOACH in De Schelfhorst worden afgestoten. Te weinig gelovigen, te duur, energieprijzen, enzovoort. Het is een bekend rijtje. Alle ballen gaan nu op de Grote Kerk, die wordt verbouwd tot iets moderners.

Helemaal aan het eind dan nog het nieuws dat er een overval was op de HEMA nabij het Eskerplein in Almelo. Tuig van de richel, gajes, misselijke sujetten en al die andere uitdrukkingen zijn van toepassing. Ik hoop dat ze... Affijn laten we het netjes houden. De daders hebben ze nog niet.

Tot zover. Ik hoop dat het de komende week wat droger wordt. Dan kunnen we weer naar buiten. Over zeven dagen is er weer een nieuwsupdate, dan door collega Henk van Schuppen.

Over Hans Brok, de verslaggever die je in vogelvlucht meeneemt in het nieuws van de week

Hans Brok is een rasechte Twentenaar, woont in Almelo en is al meer dan 25 jaar verslaggever. Hij is getrouwd, opa, en heeft als verslaggever alle hoeken van Twente gezien. In wisseldienst met collega Henk van Schuppen neemt hij de Almelose nieuwsupdate voor zijn rekening.

Volledig scherm Hans Brok © Carlo ter Ellen