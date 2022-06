Een echte raceauto op waterstof, Green Team Twente bewijst dat het kan met de Gemini DKS

met video Zorgen na aantreffen leeg tentje bij Het Rutbeek, politie vreest voor verdrin­king maar zoekactie levert niets op

De politie Twente heeft donderdagmiddag een grote zoekactie gehouden in recreatiepark Het Rutbeek bij Enschede. Een verlaten tent met achtergebleven spullen zorgde ervoor dat er groot alarm is geslagen. De politie vreesde voor een verdrinking, er werd met name op en in het water gezocht. De zoekactie leverde echter niets op.

23 juni