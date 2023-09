Een golden buzzer voor de Hengelose dansgroep IRON: 'Dit hadden we nooit verwacht'

Van de lezer Mooi dat Twentse dialect, maar over de juiste spelling valt te twisten

In zijn rubriek ‘Doemspieker’ van 29 augustus geeft Gerrit Kraa volkomen terecht blijk van zijn waardering voor de vakantierubriek ‘Het favoriete woord’ in DTC Tubantia. Vervolgens verhaalt hij over de spelling van het Twents en aanverwante streektalen. Jammer genoeg maakt hij hierbij een paar historische fouten. Dat schrijft Goaitsen van der Vliet, conservator van de Twentse Taalbank.