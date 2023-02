Een kader stellen voor jongeren in plaats van condooms gebruiken? ‘Er is niks mis met een beetje vrijelijk frunniken’

LezersreactiesOp Valentijnsdag ging dominee Gert de Goeijen uit Den Ham in een lezersbrief in op de campagne voor veilige seks van de GGD. Zijn brief riep reacties op, van zowel op mede- als tegenstanders.

Het aantal soa’s in Twente is hard gestegen en ligt hoger dan in andere regio’s. Om bewustwording te creëren onder de jeugd deelden medewerkers van de GGD tijdens de Mega Carnavalsparty in Albergen gratis condooms uit. Ook gingen zij in gesprek met de jonge carnavalsvierders. Dominee de Goeijen voelde verdriet toen hij dat artikel las. ‘Achter dit artikel gaat niet alleen zedeloosheid maar vooral ook radeloosheid schuil. Jongelui hebben geen condooms nodig, maar een kader.’

Denkwijze uit 1900

Op Facebook zien we vooral reacties van mensen die het oneens zijn met de mening van de dominee. Volgens Gerdien Groot Baltink uit Hellendoorn is zijn gedachtegang niet meer van deze tijd: ‘Tja, die beste man is ook in de 16de eeuw blijven steken.’

Caroline Schasfoort-olde Heuvel uit Losser deelt die mening: ‘Als ouder heb ik liever dat ze een condoom gebruiken, in plaats van een kader. Anno 2023 denk ik dat dominee Gert met deze denkwijze uit 1900 maar lekker moet gaan genieten in een klooster zonder prikkels van het heden.’

Thom Dijkhof uit Oldenzaal ziet eveneens geen probleem in seks voor het huwelijk. ‘Wat een onzin. Je koopt toch ook geen auto zonder eerst een proefrit te maken? Of een broek zonder hem eerst te passen? In mijn ogen is er niks mis met een beetje vrijelijk frunniken voordat je besluit ergens de rest van je leven aan vast te zitten.’

Er is meer op het gebied van liefde

Bij de ingezonden lezersbrieven zien we meer medestanders. Onder andere Johan van Berkel uit Enschede kan zich wel in de mening van de dominee vinden. ‘De dominee heeft gelijk. Er is meer op het gebied van liefde. Het zou echter wel fijn zijn als de dominee wat meer invulling gaf.’

Bram Theo Steynis uit Almelo gaat uitgebreider in op de brief van de dominee. ‘Mooi dat hij een alternatief geeft voor de opgroeiende jeugd tegenover de visie van de GGD over het verstrekken van condooms. De vraag is echter of zijn terechte christelijke verhaal effectief zal zijn.’

Hij vervolgt: ‘Een structurele factor is de pornoficering van de samenleving. Daarmee wordt de jeugd geconfronteerd via tv en laptop. Porno komt van het Griekse pornè, het schrijven over hoeren, oud en onuitroeibaar. Maar tegenwoordig zie je sommige vrouwen op deze media op en neer en heen en weer gaan als robotjes. Robot is Tsjechisch, betekent: zwoeger, werktuig, en daar zijn vrouwen niet voor. De makers ervan zijn bijna allemaal mannen en zij buiten vrouwen internationaal uit. Conservatieve Amerikanen willen XXX-rated films verbieden, maar onderhand wordt er wel veel geld aan verdiend. Deze neoliberale markt kent geen moraal, waarde dominee.’

Quote Het is een schijnwe­reld van kortston­dig genot en niet van geluk Bram Theo Steynis

‘We spreken tegenwoordig zelfs over een sexy trein en een auto met een leuk kontje. Onzin, want dat zijn objecten. We praten over ‘een lekker ding’ als iemand aantrekkelijk is. Onzin, want het gaat niet over een ding, maar over een mens. Veelal gaat het om een aantasting van de vrouwelijke waardigheid, omdat de vrouw wordt gedegradeerd tot mechanisch lustobject. Je moet sexy zijn en mooie borsten hebben. Maar het is een schijnwereld van kortstondig genot en niet van geluk. Bij deze geef ik als humanist dominee Gert de Goeijen een hand. Qua feiten zijn we het eens, qua normen bijna ook.’

Leven en laten leven

Ten slotte is er nog een gulden middenweg. ‘Iedereen mag hier z’n mening over hebben, de dominee ook’, laat Marike uit Salland weten.