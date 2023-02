Een keer gedragen en nu hangt het maar in de kast? Kom naar Fashion Swap in kunstwerkplaats Hengelo

met video Woonboot in Enschedese haven dreigt te zinken, brandweer aanwezig

Een woonboot die in de haven van Enschede ligt dreigt dinsdagochtend kopje onder te gaan. De leegstaande woonboot, die ligt aan de Binnenhaven, is aan het zinken en ligt schuin in het water. De brandweer is inmiddels ter plaatse.

15:23