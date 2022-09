Een kijkje achter de schermen bij hulporganisatie Ixta Noa in monumentaal pand: ‘Voor veel mensen is dit een verborgen plek in Enschede’

NET5-modemaker Bas van Loo wil meer duurzaam­heid in artiesten­we­reld

ENSCHEDE - De Enschedese kleermaker Bas van Loo is de komende woensdagen te zien bij NET5-programma Heb ik wat van je aan?. In het programma maken modetalenten ontwerpen voor BN’ers, die er één uitkiezen. Van Loo ondersteunde hen: „Een heel avontuur, want soms moet je met niks werken.”

31 augustus