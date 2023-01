‘Een misselijkmakend artikel in de krant’

nieuwsupdate Ook me­ga-oplichter Howard V. ontbreekt niet in de digitale fotogale­rij van Rob Leus

ALMELO - Het was weer een huzarenstukje van Alberto Stegeman. In zijn uitzending van zondagavond werd mega-oplichter Howard V. meedogenloos ontmaskerd. Hij bedonderde en stalkte zijn vriendinnen, sliep in hotels zonder te betalen en tankte tien keer ‘gratis’ in onder meer Twente. De man liet in deze regio een spoor van ellende achter. Ook in Almelo. De Nieuwsupdate deze week over de firma list en bedrog, bloed op straat en een verwoestende fik.

7:00