Een Overijssels volkslied, daar zit in Twente toch helemaal niemand op te wachten? Een winkel van Kim Kötter, die willen we wel

Hoofdver­dach­te Enschedese hennepben­de keert terug in straat waar buren zo bang voor hem waren

ENSCHEDE - Edo R. (32), familieleden van hem en vrienden zorgden volgens justitie jarenlang voor een intimiderende en angstige sfeer in de Burgemeester Jacobsstraat in Enschede. Ze hadden geld, wapens en macht, handelden in hennep en waanden zich onaantastbaar. In mei van dit jaar werden ze gearresteerd, nu keert ‘Goudlokje’ terug. „Bij ongein zit u weer heel snel binnen.”

8 november