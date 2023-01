Een succesvol kringloopbedrijf opzetten in Oldenzaal en India, Marjan Detert deed het gewoon

Als er één ding is waar Marjan Detert (73) absoluut niet tegen kan, is het de verspilling van bruikbare goederen. Niet zo vreemd als je weet dat zij een van de oprichters is van kringloopbedrijf De Beurs in Oldenzaal. „We woonden destijds in een boerderij in het Beuninger Achterveld. Elke keer als ik op de fiets naar Denekamp of Oldenzaal reed, zag ik onderweg allerlei spulletjes langs de weg staan. Er zijn zoveel mensen die spullen nodig hebben en dan staat het daar zo maar aan de straat. Ik vind dat dat niet kan!”