Een uitgaansnacht in Enschede door de ogen van agenten Bedros en Steda: ‘Je moet je irritatie niet meenemen naar de volgende melding’

Op deze plek in Enschede komen 109 nieuwe huurappar­te­men­ten, en zo zien die eruit

ENSCHEDE - Het wordt omschreven als het laatste iconische gebouw dat in de wijk Roombeek wordt gerealiseerd. De start van de bouw van de twee woontorens - vlakbij de AKI - is deze week begonnen. De oplevering gaat nog wel even duren. Medio 2025 is de verwachting.

9 december