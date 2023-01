Een veilige huiskamer voor jongeren in Haaksbergen: ‘Het is niet bedoeld als hangplek’

HAAKSBERGEN - Deze week is Skillz Haaksbergen gestart met After School. Jongeren die ondersteuning nodig hebben of op zoek zijn naar sociale contacten kunnen terecht bij het project. Marjolein Kwast van Skillz legt uit.

Hoe werkt After School?

„Sommige kinderen kunnen wat extra ondersteuning gebruiken. Op verzoek van het Assink Lyceum bieden wij jongeren een huiskamer. Een warme plek waar ze veilig kunnen zitten in een huiselijke sfeer en nieuwe vrienden ontmoeten. Er kan worden gewerkt aan huiswerk en aan hun sociale contacten. We bieden sport en spel aan.”

Op welke manier worden de jongeren met het programma in contact gebracht?

„Kinderen worden verwezen via mentoren en docenten van Het Assink. Ook benaderen we zelf jongeren. Verder hebben we ook posters opgehangen in de school en mails naar alle leerlingen gestuurd. De jongeren worden niet zomaar toegelaten. In een intake vragen we naar hun motivatie om mee te doen en waar ze aan willen werken. Het is echt bedoeld voor jongeren die wat extra’s nodig hebben. Maar After School is niet bedoeld als hangplek.”

Geven de jongerenwerkers ook les?

„Nee, onze jongerenwerkers zullen zich meer richten op het coachen. Er worden tips gegeven over hoe er goed kan worden gepland en hoe leerlingen hun concentratie kunnen vasthouden. We beginnen met wat te drinken en vragen hoe hun dag was zoals ouders dat zouden doen. We werken op maat dus we nemen de jongeren mee in de invulling van wat ze willen gaan doen. Ook met de kleinere dingen zoals met het kiezen van een koekje bij de thee.”

Waarom is het programma zo belangrijk?

„Ik denk dat best veel kinderen niet op een warme plek worden ontvangen door hun ouders of in een moeilijke situatie zitten thuis. Wij bieden een ongedwongen plek aan waar ze even zichzelf kunnen zijn.”

Is er al belangstelling voor?

„Zeker, voor de start hebben drie leerlingen zich aangemeld. After School heeft plaats op Sportpark de Greune en is elke dinsdag- en donderdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur. De deelname is gratis. Leerlingen kunnen zich aanmelden via m.kwast@wijkracht.nl”