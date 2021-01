Een ziek kind financiële steun ontzeggen is van een andere orde dan een vergunning die iets langer duurt

Uitvaart­lei­der legt twaalf kilometer te voet af voor bijzondere uitvaart in Enschede

6 januari ENSCHEDE - Het was een bijzondere laatste wens die in vervulling ging. Martin Bemelmans, echtgenoot van Hillie Duivenkate, bekend amazone en eigenaar van manege De Horstlinde in Enschede, werd per glazen koets van het eigen erf naar het crematorium vervoerd. Voor uitvaartleider Pedro Swier betekende het ook een speciaal moment: hij liep alle twaalf kilometers voor de koets uit.