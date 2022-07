Eerst een selfie met Peter Gillis, dan eentje met z’n vette Rolls Roys: ‘Hatseflats’ in Enschede

ENSCHEDE - De eerste die zijn zelfgebrouwen biertjes zou afnemen, kon op een promotiebezoekje rekenen. De broers Tijn en Niek Leussink kochten een flinke partij en belofte maakt schuld. Dus kwam ‘cultheld’ Peter Gillis zaterdag in zijn Rolls naar Enschede. Om Foxwild in de nieuwe hippe Jumbo in de Melkhal te dopen. Letterlijk. Want de eerste biertjes glijden uit zijn handen, kapot… „Als Nicolleke dit ziet…”

Massa is kassa. Hatseflats. Om foxwild van te worden. Kende da? Het zijn uitspraken van Peter Gillis, misschien wel de brutaalste ondernemer van Nederland. Met zijn ongepolijste optreden in de realityserie ‘Familie Gillis: massa is kassa’ is de uitgesproken campingbaas uitgegroeid tot een ware cultheld. Met zijn dure auto’s, jonge vriendin Nicol en Brabantse tongval heeft hij in no time een vaste kijkersschare aan zich gebonden op SBS6.

Foute kettinkjes en tattoostickers

Niet vies van commercie, deze Gillis. Dus heeft ’ie een webshop waar gouden en zilveren kettinkjes met zijn quotes, Massa is Kassa-hoodies, hatseflats-tattoostickers, schoenlepels en goodieboxen om aandacht schreeuwen. Zijn nieuwste vondst: een ‘foxwild’ biertje. En dat komt hij deze zaterdag in levende lijve promoten in de nieuwe Jumbo in Enschede.

(tekst gaat onder de foto verder)

Volledig scherm Je komt voor Grolsch, en gaat de deur uit met biertjes van Brabo Peter Gillis... © MK

Relaxed stapt hij rond een uur of drie uit zijn zwarte Rolls Royce. Die heeft hij zichzelf in maart cadeau gedaan, op z’n 60e verjaardag. Zoon Mark - een kopie van Peter, maar dan mét haar - stapt er achteraan. Vrolijk strooiend met de oneliners waarom zijn tv-publiek hem vandaag dolgraag live wil ontmoeten, wandelt hij regelrecht naar de stápels Foxbiertjes en begint maar vast met signeren.

Quote Trouwens, gij hebt dezelfde kapper als ik Peter Gillis - cultfiguur op SBS6

Het eerste bierpakket gaat in de winkelkar van een klant die net twee kratten Grolsch heeft ingeladen. Voor de foto: „Zal ik de kar maar even uit het zicht zetten?” Welnee, „da geeft toch niks jonkske.” En trouwens: „Gij het dezelfde kapper als ik…”

Angelique van de broodafdeling

Tussen het uitdelen van worstenbroodjes door, wil ook Angelique van de broodafdeling graag met haar helden uit de realityserie op de foto. „Ik ben groot fan van jullie”, zegt ze glunderend. „Ik kijk altijd!” Al moet ze daarvoor tegenwoordig naar ‘uitzendinggemist’. „Moet werken op maandagavond…”

Bij het signeren van het zoveelste bierpakket gaat het even mis. Op de vloer, kapot. Jumbo-eigenaar Tijn Leussink snelt aan met een dweil, en poetst en passent ook even de sneakers van de ronde Brabander. Die is er blij mee. „Scheelt Nicolleke weer werk.”

Op naar de Rolls Roys

Dan nog even een selfie met vier opgeschoten jongens, die een HatseflatsT–shirt onder hun hoodie dragen. Te jong om met bier de deur uit te gaan. Geeft niks, de handtekening kan ook op een telefoonhoesje. Dan gaan ze naar buiten, voor een selfie met de Rolls Royce. De enige op het parkeerterrein, dus die moet wel van de familie Gillis zijn…

Jumbo-eigenaar Tijn Leussink is in zijn nopjes. „Wij proberen altijd gekke dingen uit in onze supermarkt”, zegt hij. Dus was hij er als de kippen bij om een palletje of zes ‘Foxwild’ in te slaan. „Geluk. We waren de eerste. Dus konden we Peter Gillis hier verwelkomen. Z’n zoon Mark is mee. Mooi. Twee voor de prijs van één.”

Volledig scherm En buiten nog een foto met zijn Rolls Royce © MK