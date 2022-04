Eerste verhuiswagens voor nieuw wooncomplex in hartje Enschede kunnen worden gereserveerd

De bewoners van de 31 huurappartementen krijgen vanaf medio volgende maand de sleutel. Een aanzienlijk deel van de toekomstige huurders behoort tot de doelgroep waarvoor Het Bruningmeyer vooral is gebouwd: jonge mensen die hun opleiding in Enschede hebben gevolgd en pas of bijna zijn afgestudeerd. „Ook zagen we veel jonge mensen met een eerste baan of die een jaar of twee aan het werk zijn", aldus makelaar Stefan van den Berg van Thoma Post.

Rond station

Het Bruningmeyer maakt deel uit van het Centrumkwartier, ofwel het gebied rond het station. Oude panden in deze omgeving worden opgeknapt of maken plaats voor nieuwe, frisse architectuur. Rond het station moet zo een aantrekkelijk woon- en werkgebied ontstaan, dat met name jonge, hoogopgeleide mensen verleidt om in Enschede te blijven wonen na hun studie. Het Bruningmeyer is het eerste grote wooncomplex in het Centrumkwadraat dat met name voor dit doel is gebouwd.

Behalve de 31 huurappartementen zijn er 11 koopappartementen, die allemaal al zijn verkocht. De nieuwe bewoners zijn hoofdzakelijk ouderen. Zij kunnen mogelijk al eerder in hun nieuwe onderkomen terecht dan de huurders.

Dan is er nog een bijzondere stadswoning, de gerenoveerde voormalige machinefabriek Bruningmeyer waarnaar het complex is vernoemd. Ook deze stadswoning is verkocht. Daarmee is het hele complex gevuld. Met de verhuur was eind vorig jaar begonnen, voor de laatste woning is onlangs het huurcontract getekend.