Eigenaar knalroze studentenvilla boos én begripvol na 'grap': 'Daders moeten op de blaren zitten’

LEZERS SCHRIJVEN Lezers treuren om verlies CDA: ‘Werk Omtzigt had beter verdiend’

22 maart Heeft het CDA gestunteld? Of had de partij wel degelijk beter beloond moeten worden door de kiezer? Lezers delen hun mening over het verloop van de verkiezingen in deze bijdragen aan Lezers Schrijven. Zeker is dat gepensioneerden het gevoel hebben dat er voor hun problemen te weinig aandacht was.