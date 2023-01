Eikels zorgden in Oldenzaal voor overlast: acht meldingen van (bijna) valpartijen

Om dergelijke valpartijen en ongelukken te voorkomen ruimt de gemeente elk najaar extra tijd in om wegen schoon en bladvrij te houden. Dat schrijft de gemeente in een reactie aan het CDA. De fractie uitte richting het college van B en W haar zorgen over het gevaar van eikels op de weg voor ouderen. Zij wilde van het college weten of de gemeente iets kan doen aan de hoeveelheid eikels op voet - en fietspaden en trottoirs in de omgeving van eikenbomen en waar dus gemakkelijk valpartijen kunnen ontstaan.

Meer eikels en bladeren

Omdat er afgelopen jaar meer blad was dan in andere jaren, werden er extra schoonmaakrondes gereden, zo geeft het college in de brief aan. De gemeente inspecteert met enige regelmaat alle bomen in de stad. Indien nodig, volgen onderhoudsmaatregelen. „Verzoeken tot kap of snoei van vitale bomen, uitsluitend om reden dat de bomen voor blad- of vruchtval zorgen, worden niet gehonoreerd”, aldus het college. Het is niet bekend of er bij de valpartijen ouderen waren betrokken. „Maar het zijn in ieder geval acht meldingen te veel.”