Einde aan natte kelders en drollen die omhoog komen: Glanerbrug krijgt nieuwe riolering

Over vijf jaar behoort de wateroverlast in Glanerbrug tot het verleden. De gemeente pakt de riolen en de wegen aan en plant meer bomen. Als het dan regent, houdt Glanerbrug droge voeten.

In zeventien straten in het dorp legt de gemeente aparte riolen voor grond- en regenwater en voor afvalwater. Het schone water gaat naar de Glanerbeek, het afvalwater naar de waterzuivering. In sommige straten krijgt het wegdek een speciale ondergrond die water vasthoudt en langzaam de grond in laat zakken. En er komen meer planten en bomen. Met alle maatregelen moet Glanerbrug minder last hebben van zware regenbuien.

Alles stroomt naar Glanerbrug

Glanerbrug ligt aan de voet van de Twentse stuwwal, waardoor regen- en grondwater ernaartoe stromen. tegelijkertijd zit er een hard kleilaag in de bodem die het regenwater niet doorlaat. Regenwater kan maar langzaam de grond inzakken en blijft steken op de kleilagen. Daardoor staat het grondwater hoog, met overlast tot gevolg.

Met name in de Tolstraat klaagden bewoners al jaren over water in de kelder. Daar kwamen bij zware regenval de drollen zelfs omhoog. Die problemen zijn afgelopen jaar al aangepakt.

Steeds meer zware buien

De gemeente verwacht dat inwoners van Glanerbrug zelf ook meedenken en meewerken. Wethouder Leefomgeving Marc Teutelink: „We werken buurt voor buurt zodat we zoveel mogelijk werkzaamheden kunnen combineren. Voordat we aan de slag gaan, betrekken we bewoners voor advies over een aantrekkelijke en veilige nieuwe inrichting. Zij kennen hun straat beter dan wij en mogen er nog jaren wonen. We willen bewoners ook motiveren zelf hun tuin te vergroenen. Zo maken we samen Glanerbrug nog mooier.”

Wat eerst en wat laatst

De gemeente begint bij de Ouverturestraat, Preludestraat en Nocturnestraat, de Dr. Stamstraat en de Kerkstraat. Dat werk moet volgend jaar klaar zijn. In 2025 tot en met 2028 wordt gewerkt aan de Jacob Roggeveenstraat, Abel Tasmanstraat, WC Schoutenstraat, JC De Rijpstraat, Nieuw Frieslandstraat, Bentstraat, Bultsweg, Lonnekerweg en de Dirk Hartogstraat.

Afgelopen jaar is al gewerkt aan de riolen in de Cornelis Houtmanstraat, Olivier van Noortstraat, Jacob van Heemskerkstraat en de Tolstraat.