Einde aan testplicht: vanaf vandaag weer ‘ohne Probleme’ de grens over

Trampoli­nes, barbecues en seks: Twente ergerde zich in coronajaar 2020 veel meer aan de buren

25 mei De ergernis over geluidsoverlast is het voorbije jaar flink toegenomen in Twente. Dat blijkt uit gegevens van de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV bracht het aantal conflicten, dat bij de politie werd gemeld in kaart. Buurtbemiddelaars hadden de handen vol. „De lontjes lijken steeds korter.”