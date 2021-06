Einde van een tijdperk: ’t Bölke in Enschede sluit definitief de deuren

‘Thuiswerk­t­rend zal in Twente vooral onaantrek­ke­lij­ke kantoren treffen’

9:26 ENSCHEDE - De thuiswerktrend die door corona een zekerheid is geworden, zal op termijn ook gevolgen hebben voor de Twentse kantorenmarkt. Maar lang niet in die mate als in ‘kantoorsteden’ als Amsterdam en Utrecht gaat gebeuren, zo verwachten vastgoedprofessionals.