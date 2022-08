Eindelijk een kinderfeest zonder schreeuwerige springkussens in Enschede: ‘Weg bij dat gehypte, bij dat gestuiter’

Achter op het erf staken twee klompjes omhoog, maar oma is nog niet dood

Over twee weken gaan we trouwen en het is nog even de vraag of oma daarbij is. Ze is oud. Toen mijn oom laatst achter op het erf twee klompjes omhoog zag steken, dacht hij dat het ‘gebeurd’ was, maar ze was alleen gevallen. Zelf overeind komen ging niet, haar roep om ‘volk!?’ ging verloren in de boerderijgeluiden. In het half uur dat ze daar zat, hoopte ze vooral dat het niet zou gaan regenen. Het bleef droog.

