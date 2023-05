Eindelijk hoop voor het dakloze stel dat sinds november in Volkspark bivakkeert: er komt een containerwoning

Verse raapsteel­tjes en radijsjes uit Buurse groeien ‘veur gek en onwies’ dankzij Henny, Jouke, Nick en Evert (en jij kan meedoen)

In maart begon Henny ter Huurne (72) de gezamenlijke moestuin Voedsel veur Elkaar. Ruim een maand later schieten de raapsteeltjes en radijsjes uit de grond en eten veertig mensen van Henny’s land. Er is voedsel voor veel meer.