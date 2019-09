EK-showbands krijgt staartje: FC Twente moet grasmat per direct vervangen

FC Twente hoopt dat de nieuwe grasmat er eind volgende week in ligt. De club liet maandagmorgen in de krant weten dat het op zoek is naar nieuwe geldbronnen.



„Voetbal is voor 18 tot 20 dagen in het jaar. De rest van de tijd ligt dat gras maar hier”, liet Renske Hengeveld van afdeling Meeting en Events weten. Een nieuw veld kost ongeveer een ton.



Het organiserende Drum Corps Europe liet na het evenement weten zeer tevreden te zijn over de nieuwe locatie. De DCE had het stadion voor vijf jaar gehuurd, maar als het aan voorzitter Rob van Koningshoven lag mocht daar meteen een paar jaar aan vast worden geknoopt.



Zover gaat het niet komen. Beide partijen hebben de mogelijkheid om onder de verbintenis uit te komen, waardoor de kans zeer groot is dat het eerste EK ook meteen de laatste was in Enschede.