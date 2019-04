Elias (17) raakt snaar in ‘hartverscheurende’ documentaire van Nijmegenaar Sinan Can

Verdachte schietpar­tij Westerval Enschede noemt naam schutter

13:06 ENSCHEDE/ALMELO - Een van de verdachten van de schietpartij op de Westerval in Enschede vorig jaar zomer legde recent een uitgebreide verklaring af bij de politie. In die verklaring noemde Abdirahman A. (25) de naam van de schutter. Dat werd duidelijk tijdens een pro forma-zitting voor de rechtbank in Almelo. Daar werd ook bekend dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak gepland is op 20 juni.