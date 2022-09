Elke lijn zijn eigen nummer: reiziger herkent sneller zijn Blauwnettrein

Toscane op z’n Twents: door kleine lichtpunt­jes blijf ik hopen dat onze weilanden volgend jaar weer groen zijn

Op vakantie in Toscane is het prachtig. Geel en haast oranje gekleurde weilanden met een romantische gloed van een zonsondergang eroverheen. Maar inmiddels hoef je niet meer naar Italië voor dat landschap. Het maakt niet uit van welke kant je Enschede in of uit rijdt, de droogte in de stad is niet te missen. Een soort Toscane op z’n Twents.

4 september