En maar blijven denken dat het ons niet overkomt

Medeleven, kunst of afvaldump? Wat doet die stoel in de vijver van het Hengelose marktplein?

Is het een onbegrepen soort van kunst? Een blijk van medeleven met de beren, die daar dag in dag uit maar moeten staan? Of is het ordinaire afvaldump? Kortom, wat doet die bureaustoel in de vijver op de Markt van Hengelo?