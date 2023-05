En nu dus Heerenveen voor FC Twente: ‘We zijn de favoriet bij de bookmakers, maar die zitten er ook wel eens naast’

Dennie (42) uit Losser met ‘uit de hand gelopen hobby’ naar Hulsbeek: ‘Bijzonder prijs te winnen met eigen vis’

In een grote vijver in de achtertuin van Dennie Landkroon (42) uit Losser zwemmen koikarpers rustig in het rond. Binnenkort ‘verhuizen’ er een aantal (voor even) naar Oldenzaal, naar Het Hulsbeek om precies te zijn. „De hobby is een beetje uit de hand gelopen…”